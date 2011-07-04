На Львівщині нарощують виробництво інсуліну

Львів. 4 липня. УНІАН. У Львівській області нарощують виробництво інсуліну. Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, начальник Головного управління охорони здоров’я Сергій Федоренко з робочим візитом відвідав дільниці з виробництва субстанцій інсулінів заводу «Індар» та ТзОВ «Пластфарма» , що розташовані у м. Львові.

С.Федоренко детально ознайомився із роботою сучасних біотехнологічних підприємств з виробництва рекомбінантного інсуліну людини та інсуліну тваринного походження, оглянув виробничі приміщення та технологічне обладнання. Директор ТзОВ «Пластфарма» Валерій Власюк ознайомив C. Федоренка із перспективними планами щодо розвитку виробництва, нарощування обсягів випуску та забезпечення інсулінами вітчизняного виробництва хворих на цукровий діабет. Було наголошено на тому, що організоване у Львові сучасне високотехнологічне вітчизняне виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів є дуже важливим для вітчизняної фармацевтичної галузі та відповідає найвищим стандартам.

«На сьогодні, ми бачимо, що у Львові створено потужну виробничу базу, накопичено значний кадровий та науковий потенціал. А проведення тестування та реєстрація інсулінів виробництва «Індар» в 17 державах світу є найкращим доказом висококваліфікованої роботи львівських біотехнологів», - зазначив С.Федоренко.

За словами начальника Головного управління охорони здоров‘я Львівської ОДА, важливо, щоб у Львівській області була запроваджена потужна програма підвищення ефективності боротьби із цукровим діабетом, яка включала б в себе системне навчання хворих важливим навичкам життя з цукровим діабетом, його ранню діагностику, налагодження чіткого моніторингу ефективності лікування хворих, контролю рівня глюкози у крові, поширення необхідних знань про інсуліни вітчизняного виробництва. І участь виробників інсулінів у розробці та запровадженні цієї програми вкрай важливе.

Крім того, під час візиту були подані пропозиції щодо розробки та укладення договору про співпрацю міх заводом «Індар» та Львівською обласною державною адміністрацією щодо належного лікування хворих на цукровий діабет, застосування науково-обгрунтованих методик профілактики та ранньої діагностики діабету, спільних дій для підвищення кількості компенсованих хворих на цукровий діабет у Львівській області.