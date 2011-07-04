На Львівщині сьогодні дощитиме

Львів. 4 липня. УНІАН. Сьогодні у Львівській області через сильні дощі та зливи оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Окрім цього, в області грози, град, пориви та шквали 15 – 20 м/с.

У Львівській області сьогодні хмарна погода. Дощі, місцями сильні дощі, в окремих районах сильні зливи. Подекуди грози, град. Вночі слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на західний 7 – 12 м/с, місцями пориви шквали 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі +8…+13º тепла, вдень +14…+19º тепла.