П’яний водій «Мерседеса» чинив опір інспекторам ДАІ

Львів. 4 липня. УНІАН. Учора, 3 липня, під час нагляду за дорожнім рухом інспектори дорожньо-патрульної служби відділу ДАІ міста Львова на перехресті вулиць Личаківська-Пасічна за порушення правил дорожнього руху зупиняли автомобіль «Мерседес».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Однак, проігнорувавши вимогу про зупинку, водій вищевказаного автомобіля, збільшуючи швидкість, почав утікати у напрямку до вулиці Черемшини.

Переслідуючи автомобіль «Мерседес», інспектори ДАІ на вулиці Черемшини наздогнали утікача. Ним виявився 25-річний житель села Ремезівці Золочівського району. Під час розмови із водієм, останній почав нецензурно висловлюватися та чинити опір працівникам міліції. Крім того, різкий запах алкоголю від водія свідчив про те, що він керував у стані алкогольного сп’яніння.

Утікача було доставлено на медосвідчення, де експерти встановили, що він перебував за кермом транспортного засобу, будучи напідпитку.

Далі водія автомобіля «Мерседес» було доставлено у Личаківський райвідділ міліції. За даним фактом триває перевірка.