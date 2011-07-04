Львів. 4 липня. УНІАН. У Львівській області м. Броди поблизу нафротопроводу “Дружба” знайшли гранату часів Великої Вітчизняної війни. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

По факту виявлення боєприпасів повідомлено правоохоронні органи, виставлено охорону. Подано заявку начальнику 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування ОРС ЦЗ МНС (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження боєприпасів.

У МНС зазначають, що з початку року в області виявлено 484 вибухонебезпечних предмети та 314 патронів в 155 місцях (знешкоджено 483 боєприпасів та 314 патронів), які віднесено до некласифікованих надзвичайних подій.