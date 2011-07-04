Львів. 4 липня. УНІАН. Сьогодні у Львові відкрили «Об’єднаний бізнес-сервсіс-центр Nestlé в Європі». У церемонії взяли участь голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк, міський голова Львова Андрій Садовий, виконавчий віце-президент Nestlé S.A., зона Європа Лоран Фрекс, заступник віце-президента Nestlé S.A., керівник управління персоналом та адміністрації Жан-Марк Дювазен, керівник «Бізнес Сервіс Nestlé» (GBNS) Стефан Албі, фінансовий директор Nestlé S.A., зона Європа Саймон Сміт, керівник управління персоналом Nestlé S.A., зона Європа Альфредо Сільва, а також генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові Мауріціо Патарнелло.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Львівський центр, що має статус філії ТОВ «Nestlé Україна», 105 у світі внутрішнім центром, який забезпечує обслуговування фінансових операцій і процесів з управління персоналом для підприємств і організацій компанії у Східній і Цетральній Європі.

Центр вже обслуговує фінансові операції Nestlé в Україні та Росії, а загалом він розрахований на обслуговування понад 20 країн регіону.

М. Цимбалюк, вітаючи усіх присутніх зазначив: «Сьогодні я гордий тим, що маю честь приймати участь у такій важливій події. Цей центр дійсно відповідає всім світовим стандартам та вимогам».

Також голова Львівської ОДА звернувся до керівництва компанії Nestlé. «Дякую всім, хто докладав зусиль, аби ця подія відбулась. Органи влади та бізнес мають бути партнерами, тому інвестори, в тому числі й іноземні, можуть бути впевнені, що влада максимально буде підтримувати такі проекти», - наголосив він.