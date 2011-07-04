Львівські учасники проекту «Майдан’S» відвідали Запоріжжя

Львів. 4 липня. УНІАН. 3 липня львівські учасники проекту «Майдан’S» за підтримки голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка відвідали Запоріжжя.

«Ми зробили все зі свого боку, щоб ця поїздка залишила в ваших спогадах безліч позитивних вражень. Ви з запоріжцями з перших хвилин участі у всеукраїнському проекті поріднилися, стали однією командою», - зазначив голова Запорізької ОДА Борис Петров, зустрічаючи львів’ян.

Після урочистого прийому львівські танцюристи відправились в музей запорізького козацтва на острів Хортиця, зокрема відвідали історико-архітектурний комплекс «Запорозька Січ» і переглянули виставу «Козацькі розваги».

На знак подяки за щирий прийом львівські майдансери станцювали декілька танців для запорозьких козаків.

Після візиту на Хортицю львів’яни прибули до палацу спорту «Юність», де відбувся спільний концерт львівської і запорізької команд, а також була підписана угода про співпрацю між обома областями.

Нагадаємо, на засіданні Ради регіонів у Криму Президент України Віктор Янукович запропонував відродити плідні стосунки між областями. Львівські танцюристи привезли текст угоди, підписаний головою Львівської ОДА, яку підписав його запорізький колега.

Голова Львівської ОДА М.Цимбалюк своєю чергою запросив запорізьку команду танцюристів до Львова, візит якої попередньо запланований на кінець серпня-початок вересня цього року.