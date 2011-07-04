На Львівщині за дві доби зафіксовано три самогубства

Львівська область. 4 липня. УНІАН. 1 та 3 липня у Львівській області було зареєстровано три випадки самогубства.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 3 червня зі сходової клітки 9-го поверху житлового будинку на вулиці Кульпарківській у Львові вистрибнув 25-річний чоловік, який загинув на місці події.

Трагічно закінчився «політ» 35-річної жінки з вікна власної квартири на 9-му поверсі будинку, що на вулиці Широкій у Львові. Як було встановлено, 1 липня у такий спосіб жінка звела порахунки з життям.

Цього ж дня, 1 липня, самогубство було зафіксовано у місті Червонограді Львівської області. 61-річний чоловік покінчив життя самогубством вистрибнувши з балкону власної квартири на 6-му поверсі житлового будинку на вулиці Львівській.

Обставини, які спонукали людей до скоєння самогубства, з’ясовуються.



