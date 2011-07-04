У Львові міліціонер скоїв наїзд на медика
18:31, 04 липня 2011Львів
0 0
Жінку-лікаря госпіталізовано
Львів. 4 липня. УНІАН. У Львові водій автомобіля ВАЗ-21093 скоїв наїзд на жінку-пішохода, яку з травмою ноги госпіталізовано в лікарню.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 2 липня, о 14.20, на вулиці Карбишева у Львові 24-річний сержант міліції, який перебував за кермом автомобіля ВАЗ, здійснив наїзд на пішохода – 27-річну львів’янку, лікаря однієї із спеціалізованих клінічних лікарень міста.
За даними джерела, жінка неочікувано вибігла на проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.
Потерпілу з переломом кісток ноги госпіталізовано в лікарню.
Співробітник міліції, за наявною інформацією, перебував поза службою у цивільному одязі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter