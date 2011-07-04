Львів'яни взяли участь у святкуванні 19-річчя ВМС ЗСУ

Львів. 4 липня. УНІАН. 3-4 липня делегація Львівської області на чолі із радником голови Львівської ОДА Ігорем Держком взяла участь у святкуванні 19-ї річниці Військово-Морських сил Збройних сил України в місті Севастополі.Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Ігор Держко 3 липня зустрівся із міністром оборони України Михайлом Єжелем, командуючим ВМС ЗС України адміралом Віктором Максимовим, головою Севастопольської міської державної адміністрації Володимиром Яцубою.

У межах святкування за участі голови Верховної Ради України Володимира Литвина та голови Держдуми Росії Бориса Гризлова пройшла урочиста церемонія випуску молодих офіцерів Академії ВМС ЗС України та парад кораблів ВМС ЗС України.

Делегація Львівської області поклала квіти до меморіалу захисників Севастополя, оглянула виставку озброєння та спорядження ВМС ЗС України та корвет "Тернопіль".

Також було організовано зустріч матроса Юрія Іваніва з міста Дубляни Жовківського району з батьком Ярославом Іванівим на борту корабля управління ВМС ЗС України "Славутич", який приймав участь у параді.

Члени львівської делегації взяли участь в урочистому прийомі командувача ВМС ЗС України, який пройшов за участі міністра оборони України. Михайло Єжель відзначив, що держава не тільки збільшила суму коштів на бойову підготовку ВМС, а й передбачила кошти на закладення нового корвету: «Це відкриє нові перспективи для України, створить нові робочі місця і дасть можливість використати потенціал військово-дослідних установ

України».

Командувач ВМС подякував за шефську допомогу усім областям України і виразив надію на розширення співпраці з регіонами.

4 липня делегація із Львівщини відвідала підшефну військову частину - Центр

аварійно-пошукових робіт ВМС ЗС України, до складу якої входить санітарний катер "Сокаль". На зустрічі з командуванням в/ч делегацією передано обладнання для підвищення бойової готовності частини та предмети для покращення побуту військовослужбовців.

Члени делегації із Львівщини також ознайомились із усіма військовими суднами. На борту катера «Сокаль» пройшов урочистий прийом.