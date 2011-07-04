Цимбалюк зустрівся з головою Старосамбірської РДА

Львів. 4 липня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч з головою Старосамбірської районної державної адміністрації Володимиром Цегеньком. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Під час зустрічі, зокрема, були розглянуті питання добудови трьох дошкільних закладів у Старосамбірському районі та вирішення проблеми придбання меблів, будівництва спортивного майданчику з синтетичним покриттям, також обговорено питання проведення в районі 3-4 вересня днів добросусідства з республікою Польща та про стан підготовки шкіл до нового навчального року.