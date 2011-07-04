У Львові проведено семінар з питань запобігання і протидії корупції

Львів. 4 липня. УНІАН. 1 липня набрав чинності Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», у зв’язку з чим керівник сектору з питань запобігання та протидії корупції ОДА Ігор Гогоша провів семінар-навчання для працівників апарату.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

І.Гогоша ознайомив присутніх з нормами Закону. Зокрема, працівників апарату було проінформовано, хто є суб’єктами відповідальності за корупційні порушення, а також – хто здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції.

Крім того, учасники семінару-навчання дізнались, які існують обмеження щодо використання службового становища, щодо сумісництва та одержання подарунків, а також обмеження щодо роботи з близькими особами.

Також йшлося про передбачені Законом види відповідальності, особливості звільнення та відшкодування збитків за корупційні правопорушення.