На Львівщині до бюджетів усіх рівнів зібрано 5,7 млрд. грн.

Львів. 5 липня. УНІАН. У Львівській області з початку року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 5 658 млн грн податків і неподаткових платежів, що становить 120% до надходжень за перше півріччя попереднього року. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськості у Львівській ОДА.

Зокрема, до Держбюджету мобілізовано 4068 млн грн доходів, що становить 125% до надходжень січня-червня 2010 року. Платежів, від яких відраховується дотація бюджету області, надійшло 3761 млн грн або 128% до надходжень за 6 місяців 2010 року в тому числі податкових платежів надійшло 2014 млн грн, що становить 132% до надходжень за відповідний період попереднього року та 104% до плану на січень-червень 2011 року, митних платежів надійшло 1689 млн грн, що становить 121% до надходжень за перше півріччя 2010 року та 91% до плану на 6 місяців 2011 року (недовиконання – 161 млн грн), платежів, мобілізованих іншими міністерствами і відомствами, надійшло 29 млн грн (122% до минулорічних надходжень за аналогічний період).

До місцевих бюджетів області у січні-червні 2011 року надійшло 1590 млн грн податків і неподаткових платежів, що становить 110% до надходжень за відповідний період торік та 84% до плану на 6 місяців.

Зокрема, до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 1434 млн грн, що становить 112% до надходжень за січень-червень попереднього року і 90% до плану шести місяців цього року. Найбільше відставання допущено в містах Львові, Трускавці, Дрогобичі, Самборі та Золочівському, Сколівському і Перемишлянському районах. Окрім того, в Золочівському районі надходження зменшились на 0,1% порівняно з відповідним періодом минулого року.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 156 млн грн або 99% до надходжень у січні-червні 2010 року та 54% до плану на 6 місяців.

У першому півріччі 2011 року місцеві бюджети області отримали 1427 млн грн дотації вирівнювання з державного бюджету, що становить 100% до плану на січень-червень.

Окрім того, у звітному періоді місцеві бюджети області отримали 737 млн грн короткотермінових позик на покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Це дозволило забезпечити в області виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ за першу і частину за другу половину червня, а також відпускних педагогічним працівникам. На 1 липня 2011 року нарахована до виплати з місцевих бюджетів області заробітна плата за другу половину червня становить понад 136 млн грн (терміни виплати 1-7 липня).

На оздоровлення та відпочинок дітей у відповідних закладах та пришкільних таборах використано 6,1 млн грн або 32,4% до призначень.