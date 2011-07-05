У Львові скоєно розбійний напад на магазин
09:14, 05 липня 2011Львів
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Грабіжники погрожували пістолетом
Львів. 5 липня. УНІАН. У Львові 28 червня було скоєно розбійний напад на магазин.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, увечері в приміщення магазину на вулиці Володимира Великого увірвалося двоє молодиків, які погрожуючи продавцю пістолетом заволоділи наявною виручкою в сумі 348 гривень. З місця події втекли.
Вжитими заходами правоохоронці затримали одного з нападників, яким виявився раніше судимий львів’янин. У затримано вилучено пневматичний пістолет.
Ведеться слідство.
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