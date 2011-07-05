Бухгалтера «Львівтеплоенерго» судитимуть за розтрату 1,5 млн. грн.

Львів. 5 липня. УНІАН. Прокуратура Львівської області завершила розслідування та направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням головного бухгалтера одного з комунальних підприємств «Львівтеплоенерго» у службовій недбалості, що призвело до незаконного виділення коштів з Державного бюджету на понад 1,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Під час досудового слідства, обвинувачений, неналежно виконуючи свої службові обов'язки, склав та підписав Розрахунок обсягу заборгованості за минулі роки з різниці в тарифах на послуги теплопостачання надані населенню ЛМКП «Львівтеплоенерго», в який неправомірно включив понад 1,5 млн. грн. нарахованої амортизації на такі основні засоби, чим завищив обсяг фактичних витрат підприємства.

На підставі вказаного Розрахунку обсягу заборгованості та рішення Територіальної комісії з питань погашення заборгованості підприємств ПЕК при головному управлінні житлово-комунального господарства Львівської ОДА від 17.07.2009, ЛМКП «Львівтеплоенерго» у 2009 році з Державного бюджету перераховано понад 26,8 млн. грн. бюджетних коштів, у тому числі понад 1,5 млн. грн. у зв'язку із неправомірним включенням у Розрахунок обсягу заборгованості амортизації на безоплатно отримані основні засоби.

Завдяки органам прокуратури Львівської області у ході досудового слідства державному бюджету уже відшкодовано збитків на 500 тис. грн. та заявлено позов на суму понад 1 млн. грн.