На Львівщині двоє молодиків вбили 57-річного чоловіка

Львів. 5 липня. УНІАН. У Львівській області на сміттєзвалище в Кам’янка-Бузькому районі виявлено труп 57-річного чоловіка. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Правоохоронцями за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого затримані та притягуються до відповідальності раніше судимий 28-річний уродженець Закарпатської області та 16-річний уродженець Івано-Франківської області.

Ведеться слідство.