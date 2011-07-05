На Львівщині двоє молодиків вбили 57-річного чоловіка
10:04, 05 липня 2011Львів
0 0
Труп викинули на сміттєзвалище
Львів. 5 липня. УНІАН. У Львівській області на сміттєзвалище в Кам’янка-Бузькому районі виявлено труп 57-річного чоловіка. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Правоохоронцями за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого затримані та притягуються до відповідальності раніше судимий 28-річний уродженець Закарпатської області та 16-річний уродженець Івано-Франківської області.
Ведеться слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter