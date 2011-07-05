Прокуратура цьогоріч порушила майже 400 справ

Львів. 5 липня. УНІАН. Прокуратура Львівської області за перше півріччя цього року порушила 396 кримінальних справ, з яких 293 – направлено до суду. Про це йшлося на засіданні Колегії за підсумками роботи органів прокуратури Львівщини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Крім того, прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк додав, що було задоволено понад 1600 прокурорських протестів на незаконні акти та дії посадовців різного рівня. На усунення порушень прокурорами внесено 4488 подань і приписів.

За результатами розгляду цих документів реагування до різних видів відповідальності притягнуто понад 4 тисячі посадових осіб, відшкодовано більше 130 млн. грн. збитків.

Зокрема, порушено 25 кримінальних справи з питань погашення заборгованості із заробітної плати та вжито заходи до відшкодування 11 млн. грн. по сплаті страхових внесків до Пенсійного фонду.

Також в інтересах держави заявлено позовів на понад 123 млн. грн., за якими реально стягнуто на користь держави понад 36 млн. грн.

Слідчі прокуратури Львівщини скерували до суду 386 кримінальних справ, із них 96 кримінальних справ - за фактами зловживань та перевищення службових повноважень посадовими особами, 31 - за фактами хабарництва, 51 кримінальну справу – про злочини з ознаками корупційних діянь. Водночас, завдяки професійній діяльності слідчих прокуратури вдалося відшкодувати понад 7 млн.грн. завданих злочинами збитків.