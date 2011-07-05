Молодик викрав із «Мерседеса» 120 тис.грн.

Львів. 5 липня. УНІАН. У Львівській області за викрадення 120 тис. грн. затримано 21-річного львів’янина. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, що затриманий, раніше судимий, таємно викрав 120 тис. грн. з автомобіля "Мерсадес-Бенц 817", який належить одному підприємству.

Ведеться слідство.