Молодик викрав із «Мерседеса» 120 тис.грн.
10:45, 05 липня 2011Львів
0 0
Ведеться слідство
Львів. 5 липня. УНІАН. У Львівській області за викрадення 120 тис. грн. затримано 21-річного львів’янина. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Встановлено, що затриманий, раніше судимий, таємно викрав 120 тис. грн. з автомобіля "Мерсадес-Бенц 817", який належить одному підприємству.
Ведеться слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter