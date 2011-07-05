СБУ викрила контрабандиста прослушок

Львів. 5 липня. УНІАН. Співробітники Управління СБУ у Львівській області викрили і припинили протиправну діяльність 26-річного львів’янина, який організував контрабандне постачання в Україну технічних засобів негласного отримання інформації, закамуфльованих під побутові предмети. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Під час процесуально-слідчих дій у правопорушника оперативники СБУ вилучили більше 30 спеціальних технічних пристроїв (засобів аудіо- та відеоконтролю).

Слідчий відділ УСБУ у Львівській області стосовно зловмисника порушив кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст.201 (контрабанда) та ч.1 ст.359 (незаконне придбання, збут та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Слідство у справі триває.