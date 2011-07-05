Львівщину відвідає делегація із Бельгії

Львів. 5 липня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, знаходячись із робочою поїздкою у Брюсселі, провів презентації Львівської області у приміщенні Посольства України у Бельгії. Після презентації області та робочого візиту загалом Львівщиною зацікавились інвестори багатьох країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, на презентації були присутні чимало представників дипломатичних кіл і, зокрема Посли Казахстану, Узбекистану, Вірменії, представники підприємств, асоціацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

«Із робочої поїздки у Бельгію я привіз велику надію, яка матеріалізується уже найближчим часом, адже ми отримали конкретні пропозиції про залучення інвестицій», - повідомив М.Цимбалюк.

Голова облдержадміністрації повідомив, що у вересні на Львівщину очікується візит великої делегації із Брюсселя. Європейські колеги зацікавились як закупівлею сировини у області, так і готової продукції. Йдеться і про групу сільськогосподарських товарів, і про насіння ріпаку для виробництва олії, так і про розвиток машинобудування, що сприятиме покращенню промислового виробництва на Львівщині.

М.Цимбалюк також повідомив, що Львівщина включиться у реалізацію екологічних проектів в рамках співпраці України-Білорусії-Польщі, зокрема щодо берегоукріплення річок.

«Окрім того, у Брюсселі ми презентували окремі художні колективи області, які показали, що Львівщина багата не лише природними ресурсами, але й має великий потенціал культурно-мистецької сфери», - повідомив голова облдержадміністрації і додав, що окремі колективи із Львівщини уже отримали запрошення на гастролі у європейські країни.

Михайло Цимбалюк наголосив на тому, що європейські експерти відзначили високий рівень презентації області і додав, що інформуватиме про робочу поїздку у Брюссель Главу держави Віктора Януковича.