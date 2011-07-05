Львівщина першою серед областей матиме представника у ЄС

Львів. 5 липня. УНІАН. Львівська область стане першою серед областей України, яка матиме свого представника у Комітеті Регіонів Європейському Союзі. Про це за підсумками робочої поїздки у Брюссель повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, планується, що область матиме свого представника до кінця 2011 року.

Представник Львівщини у ЄС інформуватиме керівництво області про можливість участі у певних заходах та проектах, які фінансуються ЄС: «Таким чином влада області стане мобільнішою і оперативно реагуватиме на усі виклики, котрі формує час».

Голова ЛОДА відзначив, що уже є декілька претендентів, які можуть претендувати на посаду представника Львівщини у Комітеті Регіонів ЄС. Кандидат на цю посаду повинен мати досвід спілкування із бізнесовим середовищем,досвід роботи у органах влади та державного управління тощо.