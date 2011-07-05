Затверджено Програму реформування ЖКГ Львівщини

Львів. 5 липня. УНІАН. 5 липня на сесії Львівської обласної ради було прийнято Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Львівської області на 2011-2014 роки. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації регіональної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, а також забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Необхідна сума для проведення реформування галузі становить 3310,4 млн. грн. З них 1190 млн. грн. – кошти з державного бюджету, 1228,4 млн. грн. – з місцевого бюджету, 892 млн. грн. – інші джерела (власні кошти підприємств, кредити, а також залучення інвестицій.