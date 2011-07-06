У Львові готуватимуть гідів по гірських місцевостях

Львів. 6 липня. УНІАН. За сприяння Управління розвитку туризму та курортів Львівської ОДА Асоціація гірських провідників 11-20 липня проводитиме навчання та підготовку фахівців туристичного супроводу по гірських місцевостях.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю у Львівської ОДА.

Такі навчання уже стали традиційними і відбуваються щороку. Вони проводяться безпосередньо на базі АГП "Ровінь". Слухачі пройдуть теоретичний курс лекцій на різну тематику (організація та проведення туристичних походів, топографія і орієнтування на місцевості, техніка пересування та подолання перешкод та інші), а також візьмуть участь в одноденних практичних навчально-тренувальних заняттях, які відбуваються у формі кваліфікаційних походів із застосуванням на практиці набутих теоретичних навичок.

Під час проведення курсу одночасно будуть навчатися 30 слухачів, які, у випадку успішного складання іспиту, отримають бейдж (нагрудний знак) та диплом, що в подальшому дасть їм можливість подавати пакет документів в акредитаційну комісію для отримання офіційного дозволу фахівця туристичного супроводу з активних форм туризму.

Детальнішу інформацію про умови проведення навчання можна знайти на інтернет-сторінці Асоціації.

Довідка: Асоціація Гірських Провідників «Ровінь» була створена 17 січня 2008 року в рамках реалізації програми «Добросусідство» Польща-Білорусія-Україна Інтеррег ІІІА/Тасіс СВС.

Свою практичну навчально-тренувальну діяльність Асоціація проводить на базі навчально-інформаційного центру, який знаходиться в с. Довге Дрогобицького району.

Асоціація є неприбутковою та некомерційною організацією, яка об'єднує фахівців туристичного супроводу з України та прикордонних країн (Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії), а також інших зацікавлених у співробітництві країн, полегшує їм подорожування, краєзнавчу діяльність в Україні та у транскордонному регіоні.