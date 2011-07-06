На Львівщині хочуть створити заклад для сліпоглухих дітей

Львів. 6 липня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вчора зустрівся із виконавчим директором Львівського осередку Української спілки інвалідів, а також позаштатним радником голови Львівської ОДА з питань інвалідів Оксаною Потимко.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, Оксана Потимко спершу поінформувала голову Львівської ОДА про останні успішні напрацювання осередку: гастрольне турне проекту «Відчинилося життя», яке пройшло з великим успіхом у Одесі, Сімферополі та Євпаторії; також за сприяння радника голови ОДА було виграно проект з представництвом ООН в Україні, одним з яскравих заходів якого є озвучення 45 світлофорів і 20 адміністративних установ Львова.

Також О.Потимко розповіла про проект, який має на меті створення на Львівщині лабораторії швидкого реагування, яка б мала в перспективі обслуговувати дітей з глибокими вадами зору, які навчаються в загальноосвітніх школах.

Під час розмови були розглянуті і проблемні питання, зокрема про необхідність негайного капітального ремонту покрівлі корпусу №2 навчально-реабілітаційного центру «Левеня» для дітей з вадами зору, а також про назрілу потребу щодо створення на Львівщині закладу для сліпоглухих дітей. Обговорено перспективу і можливість створення такого закладу вже наступного навчального року.

За підсумками зустрічі голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк дав доручення щодо призначення відповідальних осіб за виконання останніх двох питань.