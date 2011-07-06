На Львівщині жертвам політичних репресій виділять 1 млн. грн.

Львів. 6 липня. УНІАН. На сесії Львівської обласної ради прийнято Програму надання одноразової адресної допомоги найбільш незахищеним категоріям громадян – реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та потерпілим від політичних репресій. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Програму представив начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Мартиняк. Програмою передбачено створення умов для підтримки найбільш незахищених категорій громадян – жертв та потерпілих від політичних репресій – шляхом виділення їм одноразової допомоги на вирішення матеріально-побутових і медичних проблем, оплату житлово-комунальних послуг та проїзд у транспорті загального користування на міжміських та внутрішньо обласних маршрутах.

Допомога надається один раз на рік і має бути виплачена до Дня незалежності України, її отримають мешканці, яким виповнилося 80 і більше років, загалом 3452 мешканців області.

Джерелом фінансування даної Програми є кошти обласного бюджету в межах обсягу, затвердженого обласною радою на 2011 рік, у сумі 1 млн. грн.