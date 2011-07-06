У прокуратурі Львівщини діє «телефон довіри»

Львів. 6 липня. УНІАН. Відповідно до розпорядження Генерального прокурора України Віктора Пшонки щодо організації прийняття повідомлень та своєчасного і оперативного реагування на факти корупції в органах прокуратури Львівської області встановлено «телефони довіри»: (032) 235- 44-69.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як зазначають у прокуратурі, звертатись з повідомленнями на вказаний номер телефону у робочі дні з 9.00 до 18.00 у п'ятницю - з 9.00 до 16.45.

Додамо, що у військовій прокуратурі Західного регіону України також встановлено «телефон довіри»: (032) 272-10-55.