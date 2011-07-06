На Львівщині через дощ оголошено штормове попередження

Львів. 6 липня. УНІАН. У Львівській області сьогодні через сильні дощі оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

Також, за повідомленням МНС, 7 липня на ріках басейнів Сяну, Дністра на 0,3 – 1 м над поточними.

Погода в області сьогодні буде хмарною. Часом дощ, вранці та вдень місцями сильний. Вдень подекуди грози, град. Вітер західний з переходом на південно-західний вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі +7…+12º тепла, вдень +13…+18º тепла.