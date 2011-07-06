На шахті «Відродження» травмувався гірник

Львів. 6 липня. УНІАН. У Львівській області на шахті «Відродження» травмувався 33-річний гірник. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

Інцидент стався 5 липня на шахті в с. Сілець Сокальського району під час маневрування вагонетки з вантажем.

Потерпілого у важкому стані госпіталізували в Червоноградську.