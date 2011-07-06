На шахті «Відродження» травмувався гірник
14:15, 06 липня 2011Львів
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Потерпілий в лікарні
Львів. 6 липня. УНІАН. У Львівській області на шахті «Відродження» травмувався 33-річний гірник. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.
Інцидент стався 5 липня на шахті в с. Сілець Сокальського району під час маневрування вагонетки з вантажем.
Потерпілого у важкому стані госпіталізували в Червоноградську.
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