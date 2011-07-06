Цимбалюк зустрівся із начальником Львівської митниці

Львів. 6 липня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк сьогодні провів робочу зустріч із начальником Львівської митниці Миколою Харкавим. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час зустрічі обговорювались питання розбудови митних переходів на Львівщині. Зокрема до Євро-2012 проводиться реконструкція трьох головних митних переходів області – Шегині, Краковець та Рава-Руська.

Голова Львівської облдержадміністрації повідомив, що на розбудову митного переходу Шегині виділено 5 млн грн.

Крім того, польською стороною ведеться інтенсивне будівництво двох митних переходів «Грушів – Будомєж» та «Угринів – Долгобичув» на території Республіки Польща.

Обговорено також питання роботи митних органів області. Михайло Цимбалюк відзначив, що у облдержадміністрації значно зменшилась кількість звернень та скарг громадян щодо порушень роботи митними органами.

Окремо голова Львівської ОДА подякував Миколі Харкавому за збільшення надходжень, перерахованих Львівською митницею до Державного бюджету України.

За 5 місяців 2011 року Львівською митницею перераховано податків та зборів на 1 457,5 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2010 року надходження зросли на 365,2 млн. грн., або на 33,4%.