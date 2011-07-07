Чергові успіхи спортсменів-авіамоделістів Львівщини

Львів. 7 липня. УНІАН. Дві срібні нагороди здобули представники авіамодельного спорту Львівської області на етапі Кубка Світу з кордових моделей у місті Вєжавіце (Польща) 2-3 липня цього року. Про це повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.

Зокрема, керівник Жовківского УДЮС та МК Андрій Умрихін здобув срібну нагороду в класі "Повітряний бій", а екіпаж зі Львова у складі Андрій Туманов та Максим Лобзін також піднявся на другу сходинку п’єдесталу у змаганнях класу "Перегонові моделі".

Зауважимо також, що один з кращих спортсменів-авіамоделістів України жовківчанин А.Умрихін 25-26 червня у надскладних погодних умовах (рясна дощова злива) на чемпіонаті України з авіамодельного спорту у Києві виборов друге місце в класі «Повітряний бій» (двигун 1,5см куб.).