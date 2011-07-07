ДАІ видала понад 14 тис. водійських посвідчень з терміном дії

Львів. 7 липня. УНІАН. У Львівській області з початку нововведення щодо вказування у посвідченнях водія терміну дії (50 років), а саме – від 29 березня 2011 року, водіям транспортних засобів було видано 14 270 таких документів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Окрім цього, ДАІ нагадує, що з 14 квітня 2011 року посвідчення водія почали видавати без талонів попередження. На 1 липня цього року у Львівській області водії транспортних засобів отримали 13 019 посвідчень без талонів попередження.