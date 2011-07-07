Податкова Львівщини зібрала з початку року 3,7 млрд. грн.

Львів. 7 липня. УНІАН. З початку року до бюджетів всіх рівнів органи державної податкової служби Львівської області зібрали 3724,6 млн. грн., зокрема до державного бюджету – 2226 млн. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДПА у Львівській області.

Завдання січня-червня 2011 року зі збору платежів до Державного бюджету виконано на 100,9%, додатково бюджет отримав 19,8 млн. грн., приріст доходів до відповідного періоду минулого року становить 30,6%, або 521,9 млн. грн.

У червні завдання зі збору платежів до загального фонду державного бюджету виконано на 103,1%, фактично зібрано 299,2 млн. грн. платежів, додатково бюджет отримав 9 млн. грн.

Збір податку на додану вартість за червень 2011 року становить 174 млн. грн., приріст до червня минулого року – 38,1 млн. грн., або 28 %.

За 6 місяців 2011 року до місцевих бюджетів надійшло 1498,6 млн. грн., що на 15,8% або на 204,7 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2010 року.

До місцевих бюджетів у червні 2011 року надійшло 285,6 млн. грн. Приріст порівняно з червнем 2010 року становить 25,9 млн. грн., або 10%. Надходження податку з доходів фізичних осіб – 233,4 млн. грн., приріст порівняно з червнем 2010 року становить 26,6 млн. грн. або 12,8%.