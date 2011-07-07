На Львівщині відбудеться свято «Купальський віночок»

Львів. 7 липня. УНІАН. Сьогодні поблизу села Верещиця Яворівського району Львівщини відбудеться народно-етнографічне свято «Купальський віночок».

Як повідомили УНІАН в ОДА, захід проводиться за сприяння управління розвитку туризму та рекреації Львівської ОДА.

У межах проведення Фестивалю відбудеться велика кількість різноманітних заходів: купальська ватра з народними традиціями, майстер-класи по плетінню вінків, виступи народних гуртів та творчих колективів Яворівщини, катання на бричці, веселощі, забави та інші цікаві атракції.

«Дістатися до місця проведення Фестивалю можна: автобус № 1 (відправлення з м. Львова – 08:45, 14:00, 17:00, 19:50 - з с. Верещиця 07:00, 10:05, 15:20, 18:20), автобус № 2 (відправлення з м. Львова – 06:50, 10:00, 16:00, 18:50 - з с. Верещиця 08:15, 12:15, 17:15) та автобус № 3 (відправлення з м. Львова – 08:00, 11:40, 17:30 - з с. Верещиця 06:05, 09:15, 13:05, 18:50).

Зі Львова автобуси відправляються з вул.Шевченка (біля Янівського кладовища)», – зазначають в ОДА.