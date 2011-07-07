На дорогах Львівщини з початку року загинуло 78 осіб

Львів. 7 липня. УНІАН. У Львівській області з початку року зареєстровано 4 442 ДТП, у тому числі 654 - з потерпілими, під час яких загинуло 78 осіб, а ще 838 - були травмовані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Окрім цього, за вказаний період в області за участі дітей сталося 96 ДТП, при яких 6 дітей загинуло та 107 - були травмовані.