Спікер Таджицького Меджлісу відвідав Львів

Львів. 7 липня. УНІАН. 6 липня на запрошення голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка та керівництва Української академії друкарства, цей навчальний заклад відвідав спікер Таджицького Меджлісу Шукурджон Зухуров.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Під час відвідин академії, на якій були присутні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, посол Таджикистану в Україні Шухрад Султонов, начальник головного управління освіти та науки Львівської ОДА Михайло Брегін, ректор Української академії друкарства Богдан Дурняк та ін., гостя ознайомили із структурою закладу, особливістю підготовки кадрів, науковими розробками, міжнародною співпрацею, видавничою і виставковою діяльністю академії.

Також на кафедрі графіки і дизайну друкованої продукції високому гостю було продемонстровано магістерську роботу, яка стосувалася арабського і кириличного шрифтів і орнаментики та була використана при ілюструванні книг відомого таджицького поета-філософа 15 ст. Абдуррахмані Джамі.

Спікер Таджицького Меджлісу та керівництво академії обговорили питання угоди з підготовки кадрів для видавничо-поліграфічної бази Республіки Таджикистан, адже Українська академія друкарства – це унікальний заклад, який має багаторічний досвід підготовки таких фахівців.

Під час зустрічі ректор УАД Богдан Дурняк вручив Шукурджону Зухурову книги, видані академією друкарства, зокрема видання почесного доктора УАД Василя Пилип’юка. Своєю чергою, спікер Таджицького Меджлісу подарував книгу про Таджикистан, а також книгу про стародавнє свято в Таджикистані, Наврус.

Після візиту до Української академії друкарства, спікер Таджицького Меджлісу та голова Львівської облдержадміністрації відвідали Національний Академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

Шукурджон Зухуров висловив велику вдячність Михайлові Цимбалюкові за теплий прийом і запросив його найближчим часом відвідати столицю Таджикистану Душанбе.