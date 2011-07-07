Суди під час Євро працюватимуть за скороченою процедурою

Львів. 7 липня. УНІАН. Верховна Рада України у законі №8426 ухвалила норми щодо хуліганів під час Євро-2012. Українські суди, під час чемпіонату з футболу, за скороченою процедурою розглядатимуть адміністративні правопорушення, скоєні особами під час масових спортивних чи культурних заходів.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».

Зокрема, у скорочений строк - протягом доби - суд розглядатиме справи зазначеної категорії. Скоротили і строки оскарження рішень суду про притягнення до адміністративної відповідальності. З метою забезпечення своєчасного розгляду таких справ та виконання постанов запроваджується обов'язкове доправлення порушника до уповноваженого органу та скорочені строки затримання - до однієї доби.

Тримати затриманих осіб на території спортивних споруд будуть у спеціально обладнаних приміщеннях.

Одночасно суд отримав право забороняти порушникам спокою на стадіонах відвідувати масові спортивні або інші культурно-видовищні заходи на час проведення Євро-2012.

Закон також запроваджує скорочену процедуру розгляду справ про примусове видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які вчинили правопорушення.

Закон вступає в дію з початком Євро-2012 і втрачає чинність через 30 днів після його закінчення.