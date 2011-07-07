У Бориславі викрито підпільний завод із переробки нафти

Львів. 7 липня. УНІАН. У Бориславі Львівської області місцеві підприємці організували підпільний міні-завод із переробки сирої нафти. Незаконне виробництво тривало майже три роки. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як розповів керівник Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України у Львівській області Василь Телиця, на заводі працювало близько 20 чоловік.

Щотижня тут переробляли до 50 тон нафти-сирцю. Виготовляли дизель, бензин та мазут.

«З однієї тони нафти виходило близько 300 літрів бензину, 300 літрів дизельного палива. А ще - 200 літрів мазуту, який був побічним продуктом виробництва. Пізніше його використовували на обладнанні для підігріву нафти», - розповідає Василь Телиця.

Таке екологічно небезпечне виробництво відбувалось за кілька кроків від житлових будинків. Люди і вдень, і вночі потерпали до гучного гуркоту та нестерпного смороду. Врешті-решт у них увірвався терпець і вони звернулися до міліції.

Правоохоронці впіймали підприємців «на гарячому» – щойно ті привезли нову партію нафти для переробки. На території міні-заводу вилучили близько 6 тон дизельного пального та 35 тон сирої нафти.

Взірці продукції скерували на дослідження.

«Експерти підтвердили - нафтопродукти, що виготовлялися на цьому підпільному заводі – дуже низької якості. У результаті лабораторних аналізів було встановлено, що октанове число вилученого бензину – близько 66,2», - пояснює керівник УБОЗ ГУМВСУ у Львівській області Василь Телиця.

Таке сумнівне пальне спритники розвозили на місцеві автозаправки, а також продавали приватним клієнтам. Проте й тут вдавалися до хитрощів – змішували бензин та дизпаливо із нафтопродуктами хорошої якості.

Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за ст. 204 ч.2 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі встановлюють усіх організаторів оборудки та звідки саме привозили нафту на міні-завод.