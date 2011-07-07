На «Скіфі» тривають земляні роботи

Львів. 7 липня. УНІАН. На футбольному полі тренувальної бази «Скіф» тривають земляні роботи й найближчим часом здійснять демонтаж старого трав’яного покриття. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Цього тижня будівельники демонтують асфальтно-бетонні бігові доріжки і легкоатлетичні сектори.

Тим часом у корпусі загального призначення будівельники встановлюють вікна, а всередині приміщення влаштовують гіпсокартонні перегородки. «Також ще лишилося здійснити незначну частину штукатурних робіт на сходових клітках», - повідомив керівник проекту з реконструкції стадіону «Скіф» ДП «Західінфрапроект» Ігор Заяць.

Продовжуються роботи з благоустрою території з вул. Личаківської. На тій ділянці робітники вже демонтували старі білетні каси. Наразі будівельники здійснюють підготовчі роботи з будівництва алеї на дві смуги і незабаром розпочнуть класти бруківку. Додамо, що на початок липня на будівництві залучено 100 робітників і 12 одиниць техніки.

Нагадаємо, 23 лютого 2009 року стадіон “Скіф” було внесено до переліку об’єктів, які готують до проведення Євро-2012. Його використовуватимуть як тренувальну базу.