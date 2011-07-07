Адмінбудівля арени Львова завершена на 87%

Львів. 7 липня. УНІАН. Готовність адміністративно-побутового корпусу львівського стадіону до Євро-2012 становить 87%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Будівельники вже повністю впоралися зі зведенням зовнішніх стін, а також стін ліфтових шахт. Монтаж самих ліфтів планують розпочати 17 липня.

«Також у липні розпочнуть влаштовувати залізобетонне перекриття медіа-центру», - зазначив директор з будівництва стадіонів та інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Володимир Карпяк. Він також додав, що цього місяця будівельна команда продовжуватиме роботи зі зведення головних сходів і пандусу.

Наразі на львівській арені робітники здійснюють покриття металоконструкції покрівлі макролоном, спеціальним матеріалом, що забезпечить достатнє проходження сонячних променів на поле.

Окрім цього, завершується влаштування систем дренажів футбольного поля, а вже наприкінці липня будівельники почнуть виконувати пусконалагоджувальні роботи модульної котельні.