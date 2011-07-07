Цимбалюк зустрівся із керівником Укравтодору

Львів. 7 липня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк у рамках робочої поїздки до Києва провів зустріч із головою Державної служби автомобільних доріг Володимиром Демішканом. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Під час зустрічі детально обговорено стан реконструкції та будівництва автомобільних доріг загального користування Львівської області.

Зокрема, як йшлось під час зустрічі, уже розпочато фінансування капітальної реконструкції та будівництва автомобільної дороги державного значення М-10 Львів – Краковець.

Учасники зустрічі домовились звертати особливу увагу на якість виконання робіт. «Особисто контролюватиму якість будівництва та реконструкції доріг на Львівщині, а також використання кожної копійки державного бюджету», - сказав голова облдержадміністрації.

Також уже виділені кошти на реконструкцію автомобільних доріг державного значення Н-02 Львів-Тернопіль та Н-17 Львів-Радехів-Луцьк.

Голова облдержадміністрації також запросив керівника Укравтодору проінспектувати реконструкцію та будівництво автомобільних доріг області.