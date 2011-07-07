На Львівщині шахрай за $500 влаштовував на митницю

Львів. 7 липня. УНІАН. У Львові раніше судимий чоловік пропонував працевлаштування на митницю за винагороду в розмірі 500 доларів США.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції із заявою про шахрайство звернувся 30-річний львів’янин, який повідомив, що «у червні 2009 року візуально знайома особа на ім’я Сергій під приводом сприяння у працевлаштуванні його дружини на роботу в митну службу шахрайським способом заволоділа його грошима в сумі 500 доларів США».

Вжитими заходами особу шахрая, яким виявився раніше судимий 48-річний мешканець Львова, було встановлено і затримано.