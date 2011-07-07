У Нагуєвичах впорядкують річку Радичівку

19:56, 07 липня 2011
Львів
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До 155-річчя Каменяра

Львів. 7 липня. УНІАН. До 155-річчя від народження Івана Франка в Нагуєвичах Львівської області впорядкують річку Радичівку. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Роботи в селі Нагуєвичі розпочато на виконання  доручення голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюк.

Протягом місяця буде розчищено та укріплено 5 кілометрів русла річки Радичівки, що протікає селом. Береги річки укріплять негабаритним каменем та габіонними сітками. Роботи завершаться уже в серпні цього року.

Нагадаємо, під час робочої поїздки у Дрогобицький район голова Львівської облдержадміністрації  Михайло Цимбалюк  дав доручення відповідальним службам забезпечити підготовку села до святкування 155-річчя від дня народження Івана Франка.

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