У Нагуєвичах впорядкують річку Радичівку

Львів. 7 липня. УНІАН. До 155-річчя від народження Івана Франка в Нагуєвичах Львівської області впорядкують річку Радичівку. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Роботи в селі Нагуєвичі розпочато на виконання доручення голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюк.

Протягом місяця буде розчищено та укріплено 5 кілометрів русла річки Радичівки, що протікає селом. Береги річки укріплять негабаритним каменем та габіонними сітками. Роботи завершаться уже в серпні цього року.

Нагадаємо, під час робочої поїздки у Дрогобицький район голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк дав доручення відповідальним службам забезпечити підготовку села до святкування 155-річчя від дня народження Івана Франка.