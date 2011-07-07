Львівщина отримала з держбюджету 58% субвенцій

Львів. 7 липня. УНІАН. Львівська область отримала з державного бюджету 129, 5 млн. грн. субвенцій на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

За повідомленням ОДА, на 7 липня до обласного бюджету надійшло субвенцій в сумі 959,4 млн. грн, що становить 58,5% передбаченого в державному бюджеті обсягу на рік і більше отриманих у відповідному періоді минулого року на 20,8%.

Ці кошти повністю передані бюджетам міст і районів для використання за цільовим призначенням. Вони дали можливість у повному обсязі на сьогодні забезпечити ресурсами виплату вищезазначених допомог, нарахованих у січні – липні.