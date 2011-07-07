У Польщі пройшов Фестиваль української культури

Львів. 7 липня. УНІАН. З 30 червня до 4 липня 2011 року у місті Кошалін (Республіка Польща) пройшов ювілейний ХХ Фестиваль української культури. Знаково, що цей фестиваль відбувся напередодні найбільшого національного свята українців – 20-ї річниці Незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Метою фестивалю є поширення української культури шляхом підтримки самодіяльних художніх колективів українців з Польщі та презентації професіональних виконавців з України.

Учасниками цьогорічного фестивалю від Львівщини були відомі колективи та виконавці: Львівська академічна чоловіча хорова капела «Дударик», Наталка Половинка і «Майстерня пісні», Західний територіальний центр військово-музичного мистецтва.

У рамках Фестивалю відбулися численні заходи в різних точках міста, а однією з найголовніших подій став мультимедійний проект «Б.-І. Антонич. Мова Гайова», в якому взяли участь відомі гурти та виконавці: «Плач Єремії», Віктор Морозов, «Четвертий кут», «Дивні», «Шоколад», Василь Жданкін.