Заради Євро-2012 львів'янин пройшов пішки з Варшави до Києва

Київ. 7 липня. УНІАН. Мешканець Львівської області за 16 днів пішки подолав шлях від Варшави до Києва на відзнаку майбутнього чемпіонату Європи 2012 року.

Михайло Партика з містечка Самбір продемонстрував приклад сили духу футболістам збірної України з футболу. Мешканець Львівської області за 16 днів пішки подолав шлях від Варшави до Києва на відзнаку майбутнього чемпіонату Європи 2012 року.

"Бажаю нашим футболістам трохи більше сили волі. Ми, прості українці, закусили зуби і пішли пішки для того, аби продемонструвати, як багато може дати бажання перемоги і сила волі. Хоча було, зізнаюсь, зовсім нелегко. Такої ж волі до перемоги бажаю гравцям збірної України з футболу!", - каже самбірчанин.

По завершенню подорожі Михайло розповів, що така ідея прийшла після перегляду матчу збірної, коли ми побачили поразку наших футболістів під час матчу з збірною Словенії ще 10 років тому.

"Захотілось довести, що в українців є сила духу, сила волі. Тоді ж і вирішили: якщо колись наша збірна вийде у фінальну частину змагань, туди й підемо пішки. Тоді ще жартували, що переживати не варто, бо така подія станеться не скоро", – розповів Михайло.

Однак після того, як Україна разом з Польщею стали господарями Євро-2012, Михайло Партика разом зі своїм товаришем вирішили поєднати пішохідною мандрівкою два основних міста чемпіонату – Київ та Варшаву.

"Ми вирішили поєднати дві столиці чемпіонату. Оскільки перший матч відбудеться в Варшаві, а фінал планується проводити в Києві, саме в такій послідовності ми й відвідували міста – з Польщі до Києва", - каже Михайло.

Порівнюючи Україну та Польщу, Михайло розповів, що найбільше його вразила різниця в дорогах.

"Дорога в Польщі між двома селами виглядає краще і охайніше, аніж наші траси міжнародного значення. По всіх селах Польщі, де б ми не були – усюди є тротуари, вимощені бруківкою", – відзначив Михайло Партика.

"Коли дійшли до нашої території, відчувалось, що люди бояться нас запрошувати до себе, приймати на ночівлю. Та в Києві, коли перед собою уже бачили Республіканський стадіон, підійшли до зупинки, розмовляємо між собою, про те, що, слава Богу, вже добрались. Нашу розмову почула якась літня жінка, мабуть звернула увагу на наш вигляд, рюкзаки і на мову. Запитала звідки подорожуємо, коли дізналась, хто ми, запропонувала переночувати в себе вдома", – каже Михайло.

Відзначимо, що цією мандрівкою самбірчанин не обмежиться.

"Все залежить від нашої збірної. Наскільки знаю, наступний чемпіонат світу відбудеться в Бразилії, то ж, можливо, й наступний маршрут буде таким – до Португалії пішки, там - кораблем, а потім пройдемось Південною Америкою", – напівжартома ділиться планами Михайло Партика.

ТСН