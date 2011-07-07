Жителя Київщини обікрали у готелі Східниці

Львівська область. 7 липня. УНІАН. У селищі Східниця на Львівщині невідомі обікрали 61-річного жителя Макарецького району Київської області.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції звернувся мешканець Київської області який повідомив, що з приміщення його кімнати готелю «Київська Русь» у смт Східниця викрали перстень з діамантом та годинник Rolex. Сума завданих збитків становить 25000 гривень.