Львівські митники посилено вчать англійську мову

Львів. 8 липня. УНІАН. У Львівській митниці розпочалося навчання за програмою «Англійська мова за професійним спрямуванням». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Програма передбачена Планом Держмитслужби України з реалізації завдань та заходів спрямованих на підвищення рівня професійної і мовної підготовки співробітників митних органів з метою забезпечення успішної підготовки до Євро-2012.

Участь у ній беруть працівники митниці, які будуть задіяні у пропуску громадян через Державний кордон України під час проведення чемпіонату. Навчання буде проходити за комбінованою формою навчання і передбачає лекції, самостійні та практичні заняття. Проводять навчання викладачі Хмельницького центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Термін навчання 6 місяців.

Варто зауважити, що окрім англійської мови працівники Львівської митниці згідно з наказом Держмитслужби « Про порядок організації мовної підготовки працівників митної служби України та галузевих кваліфікаційних іспитів з іноземної мови» вивчають й інші мови, зокрема польську, німецьку, французьку, румунську. Також мовна підготовка є однією з основних дисциплін Академії митної служби України. Як відомо цього року лави львівських митників поповнять близько ста випускників Академії митної служби України.

Окрім того, значна кількість посадових осіб митниці вже взяла участь у семінарах та інших навчальних заходах, що організовувалися як безпосередньо учбовими закладами Державної митної служби України, так і іншими, в тому числі, вищими навчальними закладами.