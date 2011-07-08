На відновлення «Межирічанської» виділено 1 млн. грн.

Львів. 8 липня. УНІАН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 1 млн. 086,495 тис. грн. на проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 21 грудня 2010 р. на відокремленому підрозділі ”Шахта “Межиріченська” ДП ”Львіввугілля”. Відповідне розпорядження прийняте 6 липня на засіданні Кабміну.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Кошти виділені з резервного фонду Державного бюджету для проведення першочергових заходів з локалізації пожежі та вилучення піщано-глинистої суміші зі стовбура шахти.

Нагадаємо, пожежа на шахті «Межиріченська» розпочалася ввечері 21 грудня 2010 року і тривала більше двох тижнів. У зв`язку з пожежею робота шахти була припинена. На момент загоряння на аварійній ділянці перебували 77 гірників.

Згідно з попередніми висновками спеціальної урядової комісії, причиною загоряння на шахті «Межиріченська» стало порушення техніки безпеки гірничих робіт.

Перевіркою додержання вимог законодавства на шахті "Межирічанська", проведеною прокуратурою м. Червонограда Львівської області, виявлено порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, що спричинило тривалу та поширену пожежу, неконтрольованість процесу горіння, небезпеку вибуху, знищення штатних конструкцій, загрозу загибелі людей та збитки на понад 1 млн. грн. За результатами перевірки 4 січня 2011 року порушено кримінальну справу за ч.2 ст.273 Кримінального кодексу України, а також затримано одного з керівників шахти.

У січні 2011 р. Кабмін виділив перші 10 млн. грн. на ліквідацію наслідків пожежі на шахті: на першочергові заходи щодо локалізації загоряння, зокрема, на роботи зі створення перемичок і закупорювання скіпового стовбура.