Мешканку Львівщини привітали із 100-літнім ювілеєм

Вручили цінні подарунки

Львів. 8 липня. УНІАН. 7 липня начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Мартиняк від імені Президента України Віктора Януковича привітав із 100-річним ювілеєм жительку села Летня Дрогобицького району Шатур Олену Миколаївну. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Василь Мартиняк побажав ювілярці міцного здоров’я та вручив цінні подарунки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter