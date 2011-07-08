Мешканку Львівщини привітали із 100-літнім ювілеєм

10:01, 08 липня 2011
Львів
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Вручили цінні подарунки

Львів. 8 липня. УНІАН. 7 липня начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Мартиняк від імені Президента України Віктора Януковича привітав із 100-річним  ювілеєм жительку  села Летня  Дрогобицького району Шатур Олену Миколаївну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Василь Мартиняк побажав ювілярці міцного здоров’я та вручив цінні подарунки.

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