Економічний форум у Трускавці відбудеться 14-15 жовтня

Засідання робочої групи

Львів. 8 липня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк провів засідання робочої групи з підготовки та проведення XI Міжнародного економічного форуму. Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, на засіданні комісії визначено, що XI Міжнародний економічний форум відбудеться 14-15 жовтня у м. Трускавець на Львівщині. За дорученням голови ОДА, члени робочої групи працюватимуть над визначенням концепції проведення XI Міжнародного економічного форуму, календарним планом, переліком запрошених тощо.

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