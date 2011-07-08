У Львові видадуть посібник про застарілі житлові будівлі

Львів. 8 липня. УНІАН. У Львові відбулося засідання науково-експертної ради головного управління економіки та інвестицій Львівської ОДА щодо обговорення проекту методичного посібника з термореновації застарілого житлового фонду житлових будівель.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Засідання провів голова науково-експертної ради – заступник начальника головного управління економіки та інвестицій Львівської облдержадміністрації – Роман Кузич.

В обговоренні посібника взяли участь доктор технічних наук, професор НУ «Львівська політехніка» – М. Санницький, кандидат архітектурних наук, декан Інституту архітектури НУ «Львівська політехніка»– І. Гнесь, кандидат технічних наук, доцент кафедри енергетики Львівського національного аграрного університету – С. Сиротюк та інші.

За підсумками засідання прийнято рішення рекомендувати Посібник до друку з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Засідання відбувалося 7 липня.